18 Temmuz 2024, Perşembe
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Devasa sazlıklarda sülük toplarken kayboldu, AFAD dron ile buldu
Bursa'da Uluabat Gölü'ne sülük toplamaya giden adam kayboldu. AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma çerçevesinde kayıp adam dron ile tespit edilerek sağ olarak bulundu.