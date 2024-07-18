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Devasa sazlıklarda sülük toplarken kayboldu, AFAD dron ile buldu

Devasa sazlıklarda sülük toplarken kayboldu, AFAD dron ile buldu

İHA
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Giriş: 18.07.2024 14:16
Bursa'da Uluabat Gölü'ne sülük toplamaya giden adam kayboldu. AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma çerçevesinde kayıp adam dron ile tespit edilerek sağ olarak bulundu.
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