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Devasa kayanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Devasa kayanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 18:25
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunan Erikbeli Yaylası'na gitmek isteyen Nedim Güvendi ve arkadaşları Kale Mahallesi yol ayrımı mevkiinde devasa kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dağ yamacından kopan ve yolun ortasına düşen kayanın boyutu yaşanabilecek facianın boyutlarını gözler önüne sererken vatandaşlar yol güzergâhında önlem alınmadığını söyleyerek yetkililere çağrıda bulundular.
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Devasa kayanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Devasa kayanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Devasa kayanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
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