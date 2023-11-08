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Dev yılanla karşılaştı! Hemen telefona sarıldı

İHA
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Giriş: 08.11.2023 15:49
Sivas'ın Divriği ilçesinden cep telefonu kamerasıyla görüntülenen 2 metrelik dev yılan görenleri hayrete düşürdü. Yılanın türünün zehirli koca engerek olduğu öğrenildi.
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