11 Mart 2023, Cumartesi
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Dev yarıklar ağaçları yuttu! Asrın felaketinin boyutu böyle görüntülendi
Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerindeki dev fay yarıkları ve çukurları havadan görüntülendi. Oluşan dev çukurlar zeytin ağaçlarını yutarken mahalle sakini Mehmet Kertlez, "İlk gün korkumdan gelemedim, çukurları görünce aklım gitti" dedi.