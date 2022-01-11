11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dev piton ortadan ikiye bölündü! Piton timsahı yerken öldü!

Dev piton ortadan ikiye bölündü! Piton timsahı yerken öldü!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2022 09:55
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Everglades ulusal parkta yetkilileri şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Av arayan dev piton gözüne timsahı kestirdi.Yakaladığı timsahı yutmayı başaran pitonun sonu felaketle bitti.
Dev piton ortadan ikiye bölündü!
Dev piton ortadan ikiye bölündü!
Dünyanın en saçma binası...
Dünyanın en saçma binası...
Bebeğine Ragnar ismini verdi
Bebeğine Ragnar ismini verdi
Metro güvenlik görevlilerine soruşturma
Metro güvenlik görevlilerine soruşturma
Öğrencisini yaralayan öğretmenin cezası
Öğrencisini yaralayan öğretmenin cezası
Eski nişanlı dehşeti
Eski nişanlı dehşeti
Kar ne zaman yağacak?
Kar ne zaman yağacak?
Çöp konteynerine bağlayıp kaçtı
Çöp konteynerine bağlayıp kaçtı
Market önünde pompalı dehşeti
Market önünde pompalı dehşeti
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Kurumaktan nasıl kurtarılacak?
Kurumaktan nasıl kurtarılacak?
İnşaat alanında göçük
İnşaat alanında göçük
Daha Fazla Video Göster