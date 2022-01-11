11 Ocak 2022, Salı
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Dev piton ortadan ikiye bölündü! Piton timsahı yerken öldü!
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Everglades ulusal parkta yetkilileri şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Av arayan dev piton gözüne timsahı kestirdi.Yakaladığı timsahı yutmayı başaran pitonun sonu felaketle bitti.