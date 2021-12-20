Dev piton bir anda boğazına dolandı! Hintli yılan büyücüsü gösteri yaparken dev piton bir anda saldırdı

Hindistan'da yılan büyücüsü olan bir kişi herkesin gözü önünde şov yaparken kabusu yaşadı. Gösteri yapmaya çalışan kişi yılanın kendisini boğmasıyla birlikte bir anda yere yığıldı. Bölgede bulunanlar bunu gösterinin bir parçası zannederken bir kişi gerçeği fark edip hemen müdahalede bulundu.