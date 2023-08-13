Dev meteor heyecanı! Perseid Meteor Yağmuru’nda görsel şölen

Tüm Türkiye'de "Perseid Meteor Yağmuru" heyecanı vardı. O noktalardan biri de Balıkesir Sındırgı gökyüzü gözlem şenliği oldu. Gökyüzü tutkunları meteor yağmuruna tanıklık etti. Erzurum'da da dev meteorun düşme anları cep telefonları ile kaydedildi.

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