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Dev meteor heyecanı! Perseid Meteor Yağmuru’nda görsel şölen

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Giriş: 13.08.2023 09:59
Tüm Türkiye'de "Perseid Meteor Yağmuru" heyecanı vardı. O noktalardan biri de Balıkesir Sındırgı gökyüzü gözlem şenliği oldu. Gökyüzü tutkunları meteor yağmuruna tanıklık etti. Erzurum'da da dev meteorun düşme anları cep telefonları ile kaydedildi.
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