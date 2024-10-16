16 Ekim 2024, Çarşamba
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Dev kazanlarda bulgur kaynatma geleneği!

Dev kazanlarda bulgur kaynatma geleneği!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 08:51
Batman'ın Gercüş ilçesinde tarladan hasadın toplanması ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte buğday kazanları kaynamaya başladı.
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Dev kazanlarda bulgur kaynatma geleneği!
Dev kazanlarda bulgur kaynatma geleneği!
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