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Dev kartal Sivas'ta görüntülendi

Dev kartal Sivas'ta görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 13:52
Sivaslı Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, Türkiye'de nadir görülen ve kanat boyu iki metreyi aşan Ak Kuyruklu Kartal'ı Sivas'ta görüntülemeyi başardı.
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