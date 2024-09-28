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Dev kanatların zorlu yolcuğu trafiğin aksamasına neden oldu

Dev kanatların zorlu yolcuğu trafiğin aksamasına neden oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 12:01
Sivas’ta kurulması planlanan Rüzgâr Enerji Santrali’nin (RES) kanat nakliyesi sırasında trafikte uzun kuyruk oluştu. Dev kanatları taşıyan çekicilerin zorlu manevraları dron ile havadan görüntülendi.
Dev kanatların zorlu yolcuğu trafiğe neden oldu
Dev kanatların zorlu yolcuğu trafiğe neden oldu
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