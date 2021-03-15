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Dev balinalarla burun buruna geldiler! Bottaki turistler neye uğradığını şaşırdı

A Haber
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Giriş: 15.03.2021 08:52
Güncelleme:15.03.2021 09:03
Pasifik Okyanusu'nda göç halindeki sürüden ayrılan iki gri balina turistlerle dolu bir bota yüzerek eşlik etti. Kalabalığın dikkatini çekmek için türlü oyunlar yapan balinalar sevimli tavırlarıyla gönülleri bakın nasıl fethetti.
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Dev balinalar... NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR! DEV BALİNALAR...
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