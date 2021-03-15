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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Dev balinalarla burun buruna geldiler! Bottaki turistler neye uğradığını şaşırdı Giriş: 15.03.2021 08:52 Güncelleme:15.03.2021 09:03 Pasifik Okyanusu'nda göç halindeki sürüden ayrılan iki gri balina turistlerle dolu bir bota yüzerek eşlik etti. Kalabalığın dikkatini çekmek için türlü oyunlar yapan balinalar sevimli tavırlarıyla gönülleri bakın nasıl fethetti. DİĞER