Dev balinalarla burun buruna geldiler! Bottaki turistler neye uğradığını şaşırdı

Pasifik Okyanusu'nda göç halindeki sürüden ayrılan iki gri balina turistlerle dolu bir bota yüzerek eşlik etti. Kalabalığın dikkatini çekmek için türlü oyunlar yapan balinalar sevimli tavırlarıyla gönülleri bakın nasıl fethetti.

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