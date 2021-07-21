Dev anakonda yılanı nehirde yüzen gençlere saldırdı! Korku dolu anlar görüntülendi

Dev anakonda yılanı izleyenleri dehşete düşürdü. Nehirde yüzen bir grup arkadaş hiç beklemedikleri bir olayla karşı karşıya kaldı. Suyun kenarında oturan bir kişi dev yılanı karşısında görünce hemen sudan çıkmaya çalıştı. O anlar ise böyle görüntülendi.