21 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dev anakonda yılanı nehirde yüzen gençlere saldırdı! Korku dolu anlar görüntülendi

Dev anakonda yılanı nehirde yüzen gençlere saldırdı! Korku dolu anlar görüntülendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.07.2021 15:04
Dev anakonda yılanı izleyenleri dehşete düşürdü. Nehirde yüzen bir grup arkadaş hiç beklemedikleri bir olayla karşı karşıya kaldı. Suyun kenarında oturan bir kişi dev yılanı karşısında görünce hemen sudan çıkmaya çalıştı. O anlar ise böyle görüntülendi.
İstanbullular o plaja akın etti
İstanbullular o plaja akın etti
Listelerin vazgeçilmez! Her derde deva
Listelerin vazgeçilmez! Her derde deva
Akıntı varsa ne yapmalı?
Akıntı varsa ne yapmalı?
TIR garajında yangın! Ekipler alarmda
TIR garajında yangın! Ekipler alarmda
İstilacı su sümbülü tehlikesi! Yüzeyi tamamen kapladı
İstilacı "su sümbülü" tehlikesi! Yüzeyi tamamen kapladı
Anakonda nehirde yüzen gençlere saldırdı!
Anakonda nehirde yüzen gençlere saldırdı!
Yetim çocukların annesi!
Yetim çocukların annesi!
İstanbul'da sıcaklık etkisini sürdürüyor! Asfalt eridi
İstanbul'da sıcaklık etkisini sürdürüyor! Asfalt eridi
Başörtülü kardeşlere otobüste çirkin saldırı
Başörtülü kardeşlere otobüste çirkin saldırı
Dikkat yağış geliyor!
Dikkat yağış geliyor!
Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu
Tatil beldelerinde bayram yoğunluğu
İstanbul’da kalanlar Adalar’a akın etti!
İstanbul’da kalanlar Adalar’a akın etti!
Daha Fazla Video Göster