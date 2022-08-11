'Deterjan Pazarı' saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var | Tertemiz vurgun

Türkiye'de yeni saadet zinciri vakası yaşandı. Ünlü isimlerle reklam filmi çeken Deterjan Pazarı adlı saadet zinciri çöktü. 'Deterjanpazari.com' adlı internet sitesi sattığı sabun tozunu, banyo topu haline getirenlerden 3 katı fiyata geri alacağını vaat etti. Ancak bazı vatandaşların ürünü hatalı denilerek alınmadı, çoğunun ise alınan ürününe karşılık ödeme yapılmadı. Vurgunun boyunun 500 milyon lira olduğu ve on binlerce kişinin parasını kaptırdığı iddia ediliyor.