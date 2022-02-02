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Destan’ın Günseli’si Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi bakın kim çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2022 09:54
Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Destan'da Günseli karakterine hayat veren Ecem Sena Bayır, tüm dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Bayır, özel hayatıyla merak konusu oldu. Dizideki performansıyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncunun sevgilisi de oyuncu çıktı. Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızıyla birlikteymiş... İşte Destan'ın yıldızı Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi...
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