Ders kitapları 19 yıldır ücretsiz

AK Parti hükümetinin iktidara geldikten sonraki ilk icraatlerinden biri Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatındaki ders kitaplarını ücretsiz dağıtmak oldu. Öyle ki 2003-2004 eğitim öğretim döneminden bu yana öğrenciler ders kitaplarını ücretsiz olarak temin edebiliyor. Bu durum hem öğrencilere hem de ailelere oldukça büyük fayda sağlıyor. İşte detaylar...

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