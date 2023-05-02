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Ders kitapları 19 yıldır ücretsiz

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Giriş: 02.05.2023 13:14
AK Parti hükümetinin iktidara geldikten sonraki ilk icraatlerinden biri Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatındaki ders kitaplarını ücretsiz dağıtmak oldu. Öyle ki 2003-2004 eğitim öğretim döneminden bu yana öğrenciler ders kitaplarını ücretsiz olarak temin edebiliyor. Bu durum hem öğrencilere hem de ailelere oldukça büyük fayda sağlıyor. İşte detaylar...
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