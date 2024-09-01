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Derince sular altında kaldı

Derince sular altında kaldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 16:25
Güncelleme:01.09.2024 16:32
Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle Derince ilçesinde birçok nokta sular altında kaldı. Yollar dereye dönerken, iş yerlerini su bastı.
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