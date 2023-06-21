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Derin dondurucuda cesetleri bulunmuştu! İzmir'deki vahşette yeni gelişme

İHA
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Giriş: 21.06.2023 10:23
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde derin dondurucu ve buzdolabında Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesetlerinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan cinayet zanlısı S.H. tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı.
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