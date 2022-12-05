Deri işleme sanatçısının hikayesi

Deri işleme sanatı, geleneksel adıyla da saraçlık. Kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında. 54 yaşındaki Fatma Menteş de bu sanatı sürdüren nadir kişilerden. Deri işlemeciliğini çocuk yaşlarda babasından gördü o gün bugündür de devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN