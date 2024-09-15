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Derepazarı pidesinin lezzet sırrı ne?

Derepazarı pidesinin lezzet sırrı ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 08:51
Rize'ye has lezzetlerden biri olan coğrafi işareti bulunan Derepazarı pidesini yemek isteyenler kilometrelerce yolu kat etmeyi göze alabiliyor. Peki nedir Derepazarı pidesinin lezzet sırrı? Cevabı haberimizde...
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Derepazarı pidesinin lezzet sırrı ne?
Derepazarı pidesinin lezzet sırrı ne?
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