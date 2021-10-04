Dere yatağında mahsur kalan köpeği vatandaşlar böyle kurtardı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek, korkuluklardan iple sarkan genç tarafından kurtarıldı. İlçeye bağlı Üçtepe beldesinde düştüğü Yağlıdere Deresi'nde mahsur kalan köpeği gören genç, yardıma koştu. Çevreden bulduğu ip ile demir korkuluklardan sarkarak aşağı inen bu kişi, köpeği kurtardı. O anlar Üçtepe Belde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kurtarma anlarının yer aldığı görüntülerde, Başkan Akıllı'nın gence teşekkür ettiği duyuluyor.

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