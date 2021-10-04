04 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dere yatağında mahsur kalan köpeği vatandaşlar böyle kurtardı

Dere yatağında mahsur kalan köpeği vatandaşlar böyle kurtardı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2021 16:30
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek, korkuluklardan iple sarkan genç tarafından kurtarıldı. İlçeye bağlı Üçtepe beldesinde düştüğü Yağlıdere Deresi'nde mahsur kalan köpeği gören genç, yardıma koştu. Çevreden bulduğu ip ile demir korkuluklardan sarkarak aşağı inen bu kişi, köpeği kurtardı. O anlar Üçtepe Belde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kurtarma anlarının yer aldığı görüntülerde, Başkan Akıllı'nın gence teşekkür ettiği duyuluyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Giresun’da insanlık ölmemiş dedirten görüntü
Giresun’da insanlık ölmemiş dedirten görüntü
Adalılar isyan etti: Kayyum istiyoruz
Adalılar isyan etti: Kayyum istiyoruz
Park halinde sanılan otomobil aniden hareket edince
Park halinde sanılan otomobil aniden hareket edince
Tarihi lahide kazılı beddua görenleri şaşırtıyor
Tarihi lahide kazılı beddua görenleri şaşırtıyor
İşte TEKNOFEST’te birinci olan proje
İşte TEKNOFEST'te birinci olan proje
Son hali tepki çekti
Son hali tepki çekti
Şoke eden manzara! Arka koltuğunda...
Şoke eden manzara! Arka koltuğunda...
Drone gören çoban sopa ile kovaladı
Drone gören çoban sopa ile kovaladı
Çanakkale Köprüsü ’Engineering News-Record’ dergisinin kapağı oldu
Çanakkale Köprüsü 'Engineering News-Record' dergisinin kapağı oldu
Düğün nedeniyle kapatılan yoldan geçemeyen magandalar dehşet saçtı
Düğün nedeniyle kapatılan yoldan geçemeyen magandalar dehşet saçtı
Burun buruna geldi! Oltaya takılan...
Burun buruna geldi! Oltaya takılan...
Hatay’daki aile katilamında yeni detay!
Hatay'daki aile katilamında yeni detay!
Daha Fazla Video Göster