Dere yatağında bulunan cesedin sırrı çözüldü! Yaşlı adamın ölümünde ihmal var mı?

İzmir'in Buca ilçesinde, iki gün önce dere yatağında cansız bedeni bulunan 64 yaşındaki Hasan İncedayı'nın ölüm nedeni belli oldu. İncedayı'nın dere yatağına inmeye çalışırken 4 metre yükseklikten düştüğü anlaşıldı. Dere kenarında koruma demirlerinin olmaması ise yaşlı adamın ölümünde ihmal tartışması başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN