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Dere yatağında bulunan cesedin sırrı çözüldü! Yaşlı adamın ölümünde ihmal var mı?

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Giriş: 01.02.2022 15:56
İzmir'in Buca ilçesinde, iki gün önce dere yatağında cansız bedeni bulunan 64 yaşındaki Hasan İncedayı'nın ölüm nedeni belli oldu. İncedayı'nın dere yatağına inmeye çalışırken 4 metre yükseklikten düştüğü anlaşıldı. Dere kenarında koruma demirlerinin olmaması ise yaşlı adamın ölümünde ihmal tartışması başlattı.
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