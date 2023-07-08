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Dere taştı mahalle sular altında kaldı

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Giriş: 08.07.2023 13:42
Uyarıların peş peşe yapıldığı Sakarya’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Erenler ilçesinde derenin taşmasına sebep oldu. Taşan dere bazı cadde ve bahçeleri sular altında bırakırken, şiddeti azalan yağış devam ediyor.
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