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Dere kenarında toprak yol çöktü Dere ıslahı için yapılan beton bent yıkıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2024 16:20
Osmaniye'de etkili olan yağışların ardından debisi artan Karaçay Deresi'ndeki beton bent yıkıldı, toprak yolda çökme meydana geldi. Bölgeye giden ekipler alanda önlem aldı.
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