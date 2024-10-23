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Dere kenarında kesilmiş ve yakılmış ceset bulunmuştu polis iğneyle kuyu kazdı cinayeti çözdü

Dere kenarında kesilmiş ve yakılmış ceset bulunmuştu polis iğneyle kuyu kazdı cinayeti çözdü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 09:15
Edirne'de Tunca Nehri'nin kenarında vücudunda kesikler ve yanıklar belirlenen cesedin kimliği belirlenirken, polis adeta iğneyle kuyu kazarak cinayetin şüphelisini yakaladı. 10 kilometrelik alanda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, çok sayıda şüphelinin ifadesine başvuran ve daraltılmış HTS kayıtlarını kontrol eden ekipler, cinayet şüphelisini gözaltına aldı.
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