22 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Derbi sonrası taraftar kavgası kamerada

Derbi sonrası taraftar kavgası kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2024 10:30
Küçükçekmece’de derbi maçı sonrası trafikte galibiyeti kutlayan Galatasaraylı taraftarlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bahçede yakılan çöpler konteyneri küle çevirdi
Bahçede yakılan çöpler konteyneri küle çevirdi
İlginç olay! Göbeğine martı kondu
İlginç olay! Göbeğine martı kondu
Cep telefonu ve cüzdanı böyle çaldı
Cep telefonu ve cüzdanı böyle çaldı
Kadınlardan imece usulü kışa hazırlık
Kadınlardan imece usulü kışa hazırlık
Pişkin hırsız: Belki seni de soyarız
Pişkin hırsız: Belki seni de soyarız
Süper Hücre evi bu hale getirdi
“Süper Hücre” evi bu hale getirdi
1975 yılından beri parça topluyor
1975 yılından beri parça topluyor
Poşette ölüme terk edilen kediler kurtarıldı
Poşette ölüme terk edilen kediler kurtarıldı
Derbi sonrası taraftar kavgası kamerada
Derbi sonrası taraftar kavgası kamerada
Görenler şaştı kaldı!
Görenler şaştı kaldı!
Hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak kurtuldu
Hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak kurtuldu
Taksiciler kapısına dayandı
Taksiciler kapısına dayandı
Daha Fazla Video Göster