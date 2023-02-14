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Depremzedelerin değerli eşyaları nasıl korunuyor?

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Giriş: 14.02.2023 17:08
Malatya'da deprem bölgesinde yıkılan binaların enkazlarında ulaşılan depremzedelere ait para ve ziynet eşyaları emniyet tarafından koruma altına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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