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Depremzedeler köy evlerine yerleşti! 7 köyde toplam 310 köy evinin inşası tamamlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 17:09
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki köy evlerine kavuştu. 7 köyde toplam 310 köy evinin inşası tamamlandı. 69 köy evine vatandaşlar yerleşti.
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