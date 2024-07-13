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Depremzedeler için köy evleri yapıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 15:34
Güncelleme:13.07.2024 15:35
Kahramanmaraş'ta depremzedeler için köy evleri inşa ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Depremzedeler için köy evleri yapıyor
Depremzedeler için köy evleri yapıyor
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