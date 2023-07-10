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Depremzedeler için 650 bin kalıcı konut! A Haber havadan görüntüledi

A Haber
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Giriş: 10.07.2023 11:47
Deprem bölgesinde kalıcı konutlar ekim ayından itibaren teslim edilmeye başlıyor. A Haber muhabiri muhabiri Mehmet Geçgel, Gaziantep'ten son durumu aktardı.
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