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Depremzedeler Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştiriliyor

DHA
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Giriş: 11.02.2023 12:00
Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili vuran depremlerde evleri yıkılan depremzedeler, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurduna yerleştiriliyor.
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