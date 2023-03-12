12 Mart 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Depremzedeler "Evim Yuvan Olsun" kampanyasıyla yeni evlerinde: Namaza kalkıp dua ediyorum
Türkiye 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiği sırada asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Yaşanan dehşetin ardından devlet ve millet el ele verip yaraları sarmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen “Evim Yuvan Olsun” kampanyası çerçevesinde Büyükçekmece Kaymakamlığı koordinasyonu ile depremzede aileler hayırsever vatandaşların kendilerine verdikleri eşyalı evlerinde hayatlarını sürdürmeye başladı. Geçici dairesine yerleşen Kıbrıs Gazisi İsmet Celen, “Namaza kalkıp dua ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Hiçbir sıkıntımız da yok.” dedi.