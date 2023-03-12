Depremzedeler "Evim Yuvan Olsun" kampanyasıyla yeni evlerinde: Namaza kalkıp dua ediyorum

Türkiye 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiği sırada asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Yaşanan dehşetin ardından devlet ve millet el ele verip yaraları sarmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen “Evim Yuvan Olsun” kampanyası çerçevesinde Büyükçekmece Kaymakamlığı koordinasyonu ile depremzede aileler hayırsever vatandaşların kendilerine verdikleri eşyalı evlerinde hayatlarını sürdürmeye başladı. Geçici dairesine yerleşen Kıbrıs Gazisi İsmet Celen, “Namaza kalkıp dua ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Hiçbir sıkıntımız da yok.” dedi.