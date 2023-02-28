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Depremzede öğrencilere kurs desteği

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2023 15:45
Büyük depremlerden etkilenen bölgelerde 8. Ve 12. Sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlanması için destekleme ve yetiştirme kursları açıldı. Detaylar Kahramanmaraş’ta bulunan A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
Depremzede öğrencilere kurs desteği
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