Depremzede KOBİ’lere destek ödemesi

Deprem bölgesinde küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için yaklaşık dört milyar lira finansman desteği sağlandı. Ayrıntıları A haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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