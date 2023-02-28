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Depremzede kadın yaşadığı felaketi anlattı: “Oğlumu sürükleye sürükleye çıkardım"

AA
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Giriş: 28.02.2023 12:58
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 6 Şubat'ta meydana geldi. Depremin etkilediği 11 ilden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan evlerinin enkazından 17 yaşındaki oğlunu sürükleyerek çıkaran anne, yaşadıklarını unutamıyor.
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