Depremzede kadın yaşadığı felaketi anlattı: “Oğlumu sürükleye sürükleye çıkardım"

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 6 Şubat'ta meydana geldi. Depremin etkilediği 11 ilden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan evlerinin enkazından 17 yaşındaki oğlunu sürükleyerek çıkaran anne, yaşadıklarını unutamıyor.