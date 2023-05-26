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Depremzede gurbette olsa da unutulmadı! Ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

A Haber
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Giriş: 26.05.2023 12:58
Depremzede vizesiyle Almanya'ya giden Dursun Kaya,aniden rahatsızlandı. Kaya'nın yardımına devlet koştu. Sağlık Bakanlığı rahatsızlanan Dursun Kaya'yı ambulans uçakla İstanbul'a getirdi.
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