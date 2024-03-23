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Depremzede esnafı bu kez hırsızlar yıktı

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Giriş: 23.03.2024 16:58
Malatya’da depremzede esnaf için kurulan geçici ticaret merkezinde yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye kameralara yansıdı. İş yerindeki hırsızlığın 6 Şubat’ta depremin yaşandığı saat olan 4.17’de gerçekleşmesi ise acı bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.
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