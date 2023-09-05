Depremzede çocukların hayali gerçekleşti! Beşiktaş maçına gittiler

Onlar 7,7 ve 7,6'lık depremlerden yaralı olarak kurtulan çocuklar. En büyük hayalleri de tuttukları takımın maçını tribünden izlemekti. Tedavileri İstanbul'da devam eden çocukların o hayali gerçekleşti. Ekibimiz de o anlarda onlarla birlikteydi. İşte o görüntüler...

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