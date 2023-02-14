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Depremzede çocuklara psikososyal destek

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2023 16:57
Deprem travması oyun alanında siliniyor. Çocuklar 25 gönüllü öğretmenle resim yapıyor. Depremden etkilenen çocuklar için Adıyaman’da kurulan çadırkentte oyun alanı oluşturuldu. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
Depremzede çocuklara psikososyal destek
Depremzede çocuklara psikososyal destek
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