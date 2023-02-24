Depremzede çocuklara moral! Deprem travmasını tiyatro ile atıyorlar

Kocaeli Şehir Tiyatroları, depremin vurduğu Hatay'ın Defne ilçesinde depremzede çocuklar için oyunlar sergiliyor. Çocukların deprem travmasını atması için çalışmalar devam ediyor. O noktanda gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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