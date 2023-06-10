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Depremzede Çocuklar için Turkuvaz çadırı

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Giriş: 10.06.2023 18:19
Deprem bölgesindeki çocuklar Turkuvaz medya çadırında aktivitelere katılıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Depremzede Çocuklar için Turkuvaz çadırı
Depremzede Çocuklar için Turkuvaz çadırı
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