Depremzede babaya büyük şok! Depremde hayatını kaybeden çocuğun cep telefonunu iade etmek için para istediler

Adıyaman İl Tapu Müdürü olarak görev yapan Esat Denli, depremde hayatını kaybeden oğlu İbrahim Denli'den geriye kalan telefon ve saatini günlerce aradı. Telefon ve saati alanlar, babadan para talep etti. Denli, "Oğlumun telefonu için kendisine yalvardım, telefonu bize ulaştırmasını istedim. Bunun için ödeme yapmam gerektiğini söylediler." dedi. Denli'nin şikayeti üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit edip yakaladı. Telefon babaya teslim edilirken saatin ise satıldığı ortaya çıktı.