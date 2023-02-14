14 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Depremler köyleri de yıktı! Köylülerin Başkan Erdoğan’a güveni tam: Yaparsa o yapar

Depremler köyleri de yıktı! Köylülerin Başkan Erdoğan’a güveni tam: Yaparsa o yapar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2023 15:58
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem Adıyaman’da büyük hasar yol açtı. Depremden sadece şehirler değil köylerde etkilendi. A Haber Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun Köyü’ndeki yıkımı drone kamerası ile görüntüledi. A Haber’e konuşan köylüler Başkan Erdoğan’a olan güvenlerini anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan’a güven tam: Yaparsa o yapar
Erdoğan’a güven tam: Yaparsa o yapar
198 saat sonra enkazdan çıktılar!
198 saat sonra enkazdan çıktılar!
İşte 7,7’lik depremin yeni görüntüsü
İşte 7,7'lik depremin yeni görüntüsü
Yeni doğan bebek için özel mama buldular!
Yeni doğan bebek için özel mama buldular!
İşte 7,7’lik depremin yeni görüntüsü
İşte 7,7'lik depremin yeni görüntüsü
203 saat sonra hayata döndü
203 saat sonra hayata döndü
201 saat sonra Mine Akgül kurtarıldı
201 saat sonra Mine Akgül kurtarıldı
Yaşanan yıkım A Haber drone kamerasında
Yaşanan yıkım A Haber drone kamerasında
Depremzede genç kız kahramanlarıyla görüştü
Depremzede genç kız kahramanlarıyla görüştü
Depremden sonra bu hale geldi!
Depremden sonra bu hale geldi!
Deprem sonrası panik anları!
Deprem sonrası panik anları!
Devlet millet el ele yaralar sarılıyor!
Devlet millet el ele yaralar sarılıyor!
Daha Fazla Video Göster