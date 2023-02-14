Depremler köyleri de yıktı! Köylülerin Başkan Erdoğan’a güveni tam: Yaparsa o yapar

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem Adıyaman’da büyük hasar yol açtı. Depremden sadece şehirler değil köylerde etkilendi. A Haber Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun Köyü’ndeki yıkımı drone kamerası ile görüntüledi. A Haber’e konuşan köylüler Başkan Erdoğan’a olan güvenlerini anlattı.

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