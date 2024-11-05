Depremin yaralarının sarıldığı Amik Ovası'nda bereketli fıstık hasadı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 20 dönümlük tarlasına ilk defa yer fıstığı eken Ali Fakıoğlu, 750 TL ile 1000 TL arasında yevmiyelere işçi bulamayınca yardımına komşuları yetişti ve hasat imece usulü yapıldı. Tarladan 60 TL’den çıkan yer fıstığı market raflarında 90 ila 120 TL'den arasında alıcı buluyor.