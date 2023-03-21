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Depremin yaraları sarılıyor! Gezici sosyal market TIR'ları bölgede

A Haber
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Giriş: 21.03.2023 14:07
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı afet acil sosyal yardım ekipleri yardım malzemelerini ulaştırıyor. A Haber muhabiri Yusuf Gül detayları Hatay'dan aktardı.
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