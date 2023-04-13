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Depremin yaraları sarılıyor! Depremde zarar gören fabrika onarımın ardından üretime başladı

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 10:46
Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören fabrika onarımın ardından tekrar üretime başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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