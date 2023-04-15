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Depremin yaraları sarılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 10:36
Hatay'ın Belen ilçesinde depremde evleri hasar gören afetzedeler, şehit isimlerinin verildiği kıl çadırlarda yaşamını sürdürüyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
Depremin yaraları sarılıyor
Depremin yaraları sarılıyor
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