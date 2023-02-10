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Depremin vurduğu İslahiye'de konteyner kent kuruluyor

A Haber
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Giriş: 10.02.2023 12:48
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş depreminin etkilediği Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vatandaşlarını yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor. Bölgede ilk etapta 5 bin konteynerlik bir kent kurulacak rakam 15 bine çıkarılacak. O noktadan detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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