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Depremin vurduğu Adıyaman'da kalıcı konutlar yükseliyor!

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Giriş: 11.05.2023 13:17
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler 11 ilde yıkımla sonuçlan. Yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da, kalıcı deprem konutları hızla yükseliyor.
Adıyaman’da kalıcı konutlar yükseliyor!
Adıyaman'da kalıcı konutlar yükseliyor!
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