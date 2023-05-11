Depremin vurduğu Adıyaman'da kalıcı konutlar yükseliyor!

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler 11 ilde yıkımla sonuçlan. Yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da, kalıcı deprem konutları hızla yükseliyor.