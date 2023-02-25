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Depremin vurduğu 11 ilin yükü onların omuzlarında! Onların depremin enkazını taşıyan acının yakın tanıkları

A Haber
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Giriş: 25.02.2023 10:44
Güncelleme:25.02.2023 10:44
Depremden etkilenen tüm şehirlerde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen kamyoncular, kepçe operatörleri gece-gündüz demeden çalışıyor. Aslında onların yükü göründüğünden çok daha ağır. Çünkü aslında onlar acının yakından tanıkları...
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Acının yakın tanıkları!
Acının yakın tanıkları!
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