25 Şubat 2023, Cumartesi
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Depremin vurduğu 11 ilin yükü onların omuzlarında! Onların depremin enkazını taşıyan acının yakın tanıkları
Depremden etkilenen tüm şehirlerde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen kamyoncular, kepçe operatörleri gece-gündüz demeden çalışıyor. Aslında onların yükü göründüğünden çok daha ağır. Çünkü aslında onlar acının yakından tanıkları...