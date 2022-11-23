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DEPREMİN ŞİDDETİ GÜVENLİK KAMERASINDA! Oda böyle sallandı! Büyük bir gürültü çıktı | Son dakika depremler...

İHA
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Giriş: 23.11.2022 08:35
Merkez Üsssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 şiddetindeki depremin şiddeti Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan bir ailenin bebek odasına koydukları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde odanın sallandığı ve büyük bir gürültü çıktığı görülürken, evde yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
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